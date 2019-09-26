Гарантированное получение визы в Китай

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Визы, доступные россиянам для поездки в Китай в 2024 году

Туристическая виза

L (Туристическая виза)

Выдается туристам, оформляется заранее, позволяет находиться в Китае до 90 дней.

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Бизнес виза

M (Бизнес виза)

Выдается для коммерческой и деловой деятельности, оформляется заранее, срок пребывания зависит от приглашения.

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Студенческая виза

X1 и X2 (Студенческая виза)

Виза X1 для длительного обучения в Китае (более 180 дней), X2 — для краткосрочного обучения (до 180 дней).

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Рабочая виза

Z (Рабочая виза)

Выдается для работы, оформляется заранее, позволяет находиться в Китае на весь срок трудового контракта.

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Семейная виза

Q1 и Q2 (Семейная виза)

Виза Q1 для длительных визитов (более 180 дней) к родственникам, Q2 — для краткосрочных (до 180 дней).

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Семейная виза

S1 и S2 (Семейная виза)

Виза S1 для длительных визитов к родственникам, работающим или обучающимся в Китае (более 180 дней), S2 — для краткосрочных визитов (до 180 дней).

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Водительская виза

C (Водительская виза)

Выдается членам экипажей международного транспорта, оформляется заранее, действует на период выполнения обязанностей.

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Виза по прилету

Виза по прилету

Виза только для туристических групп, оформляется в аэропорту Пекина или на Хайнане, действует до 21 дня.

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Часто задаваемые вопросы

  • Загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев на момент открытия визы)
  • Копия паспорта РФ (первая страница+страница с пропиской)
  • Справка с работы/справка об остатке денежных средств
  • 1 цветное фото (3х4 или 3,5х4,5 мм) на белом фоне, без углов и овалов.
  • Опросный лист

Справка с места работы с указанием должности, стажа и оклада (если место рождение не РФ)

  • Загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев на момент открытия визы)
  • Копия паспорта РФ (первая страница+страница с пропиской)
  • Справка с работы
  • 1 цветное фото (3х4 или 3,5х4,5 мм) на белом фоне, без углов и овалов.
  • Свидетельство о заключении брака.

Свидетельство о рождении (копия) + согласие на выезд ребенка в случае поездки с одним из родителей или без сопровождения.

  • Загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев на момент открытия визы)
  • Копия паспорта РФ (первая страница+страница с пропиской)
  • 1 цветное фото (3х4 или 3,5х4,5 мм) на белом фоне, без углов и овалов.
  • пенсионное удостоверение (копия).
  • справка об остатке денежных средств

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Получить визу на въезд в Китай стало проще с «VisaNS»

Предлагаем комплексное решение для путешественников, желающих отправиться из Москвы в Поднебесную. Подготовить, подать, получить документы — мы берем на себя все заботы по работе с визовым центром и сделаем всё возможное, чтобы Вы могли сосредоточиться на планировании своей поездки. Наша цель — сделать процесс получения визы как можно легче и удобнее для Вас.

Что нужно для поездки в Китай?

12.11.2024

Что нужно для поездки в Китай?

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