Гарантированное получение визы в Китай
Скидки при заказе от 3х человекОформить
- Оформление без личного присутсвия
- Возврат денег при отказе
- Бесплатная доставка
- Скидка от 3х человек
Узнайте сроки и стоимость оформления визы в Китай всего за минуту
Ответьте на 6 вопросов и получите актуальную информацию от экспертов бесплатно и без обязательств.
Визы, доступные россиянам для поездки в Китай в 2024 году
L (Туристическая виза)
Выдается туристам, оформляется заранее, позволяет находиться в Китае до 90 дней.Узнать цены и сроки
M (Бизнес виза)
Выдается для коммерческой и деловой деятельности, оформляется заранее, срок пребывания зависит от приглашения.Узнать цены и сроки
X1 и X2 (Студенческая виза)
Виза X1 для длительного обучения в Китае (более 180 дней), X2 — для краткосрочного обучения (до 180 дней).Узнать цены и сроки
Z (Рабочая виза)
Выдается для работы, оформляется заранее, позволяет находиться в Китае на весь срок трудового контракта.Узнать цены и сроки
Q1 и Q2 (Семейная виза)
Виза Q1 для длительных визитов (более 180 дней) к родственникам, Q2 — для краткосрочных (до 180 дней).Узнать цены и сроки
S1 и S2 (Семейная виза)
Виза S1 для длительных визитов к родственникам, работающим или обучающимся в Китае (более 180 дней), S2 — для краткосрочных визитов (до 180 дней).Узнать цены и сроки
C (Водительская виза)
Выдается членам экипажей международного транспорта, оформляется заранее, действует на период выполнения обязанностей.Узнать цены и сроки
Виза по прилету
Виза только для туристических групп, оформляется в аэропорту Пекина или на Хайнане, действует до 21 дня.Узнать цены и сроки
Часто задаваемые вопросы
- Загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев на момент открытия визы)
- Копия паспорта РФ (первая страница+страница с пропиской)
- Справка с работы/справка об остатке денежных средств
- 1 цветное фото (3х4 или 3,5х4,5 мм) на белом фоне, без углов и овалов.
- Опросный лист
Справка с места работы с указанием должности, стажа и оклада (если место рождение не РФ)
- Загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев на момент открытия визы)
- Копия паспорта РФ (первая страница+страница с пропиской)
- Справка с работы
- 1 цветное фото (3х4 или 3,5х4,5 мм) на белом фоне, без углов и овалов.
- Свидетельство о заключении брака.
Свидетельство о рождении (копия) + согласие на выезд ребенка в случае поездки с одним из родителей или без сопровождения.
- Загранпаспорт (сроком действия не менее 6 месяцев на момент открытия визы)
- Копия паспорта РФ (первая страница+страница с пропиской)
- 1 цветное фото (3х4 или 3,5х4,5 мм) на белом фоне, без углов и овалов.
- пенсионное удостоверение (копия).
- справка об остатке денежных средств
Отзывы наших клиентов
Прочитайте реальные отзывы наших клиентов на сайте или оставьте отзыв Яндекс картах
Получить визу на въезд в Китай стало проще с «VisaNS»
Предлагаем комплексное решение для путешественников, желающих отправиться из Москвы в Поднебесную. Подготовить, подать, получить документы — мы берем на себя все заботы по работе с визовым центром и сделаем всё возможное, чтобы Вы могли сосредоточиться на планировании своей поездки. Наша цель — сделать процесс получения визы как можно легче и удобнее для Вас.
Визы в другие страны